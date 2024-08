Policial Militar Acusado de Matar Mulher em Ribeirão Preto, Será Julgado por Júri Popular Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 01/08/2024 - 16h56 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h59 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um policial militar acusado de matar uma mulher de 27 anos, em agosto do ano passado, em Ribeirão Preto, deve ser levado a júri popular. Júlia Ferraz Signoreto foi atingida por uma bala perdida ao sair de um bar. A Justiça de Ribeirão Preto ainda não definiu a data do julgamento, que deve ocorrer no ano que vem. O policial deve ser intimado e pode recorrer dessa decisão.

Reportagem exibida em 31/07/2024

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.