Policial federal é morto durante tentativa de assalto no Rio Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 15/08/2024 - 13h33 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um policial federal identificado como Sérgio Luiz Medeiros foi morto em uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Ele foi abordado por criminosos na entrada de um condomínio. Ao perceber que seria revistado e que sua identidade poderia ser descoberta, o policial tentou sacar a arma. Os ladrões notaram a ação e dispararam contra ele. O policial recebeu socorro e foi levado ao hospital, mas não resistiu. As investigações contarão com o apoio dos seguranças do local e das câmeras de segurança disponíveis.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.