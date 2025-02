Policial é preso após atirar e matar comerciante após discussão de trânsito no Grande São Paulo Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 20/01/2025 - 13h24 (Atualizado em 21/01/2025 - 01h18 ) twitter

Um policial militar de folga foi preso após atirar em um comerciante durante um desentendimento no trânsito na Grande São Paulo. O sargento alegou que agiu em legítima defesa. A vítima, Filadelfo Rodrigues, morreu aos 47 anos. O incidente ocorreu após uma batida entre dois veículos; o comerciante havia saído de um bar. Após a colisão, o sargento saiu do carro e efetuou vários disparos contra o comerciante. Ele está detido no presídio Romão Gomes.

