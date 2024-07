Policial é morto pelo próprio irmão durante festa em família

Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

‌



A+

A-

Um policial militar foi morto a tiros pelo próprio irmão durante uma festa em família em Goiás. A discussão entre os irmãos resultou na agressão do PM ao seu irmão que ficou inconsciente. Ao retomar a consciência, o suspeito pegou a arma institucional do PM e atirou contra ele. O soldado Tiago White não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi preso em flagrante e passou por audiência de custódia. As razões para o desentendimento ainda são desconhecidas pela polícia.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.