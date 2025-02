Policial disfarçado de Chapolin prende ladrão no Carnaval de São Paulo Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 25/02/2025 - 12h46 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h02 ) twitter

No Carnaval de São Paulo, a polícia realizou operações com agentes disfarçados. Policiais infiltrados prenderam um suspeito no bairro da Consolação com vários aparelhos telefônicos furtados. Em outro evento em Pinheiros, um homem foi detido com sete celulares também roubados. A ação visa reduzir os índices de crimes durante as festividades e já apresenta resultados positivos comparando-se ao ano de 2022. Segundo o comandante Jorge Lisbuca, a presença de policiais disfarçados gera um efeito intimidatório nos criminosos, reduzindo ainda mais os índices de furtos e roubos.

