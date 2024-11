Policial denunciado por delator do PCC é preso em investigação sobre lavagem de dinheiro Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 27/11/2024 - 12h36 (Atualizado em 28/11/2024 - 02h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Federal prendeu 13 pessoas em uma investigação sobre um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado R$ 6 bilhões s nos últimos cinco anos. A operação ocorreu em seis estados e no Distrito Federal, com cumprimento de 16 mandados de prisão e 41 buscas. Entre os presos está um Cyllas Elia, policial denunciado pelo empresário Vinicius Gritzbach, executado a tiros no aeroporto de Guarulhos em 8 de novembro.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.