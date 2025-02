Policial civil é preso por lavagem de dinheiro do PCC através de instituições financeiras digitais Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 25/02/2025 - 22h53 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um policial civil foi preso em uma operação de combate à lavagem de dinheiro do PCC por meio de duas instituições financeiras digitais. As investigações tiveram início a partir da delação de Vinícius Gritzbach, morto em novembro do ano passado no Aeroporto Internacional de São Paulo. Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital e nas cidades de Santo André e São Bernardo do Campo, na região metropolitana.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.