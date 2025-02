Policial aposentado mata jovem a tiros em estação do metrô na zona leste de SP Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 21/02/2025 - 11h48 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h26 ) twitter

Passageiros entraram em pânico numa estação de metrô da zona leste de São Paulo após um desentendimento entre um policial aposentado e um jovem de 20 anos. O policial atirou no jovem, que não resistiu aos ferimentos. Testemunhas afirmaram que a discussão começou dentro do vagão antes de continuarem do lado de fora. A polícia investiga a conduta do policial, que alegou legítima defesa, mas foi preso em flagrante.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.