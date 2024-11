Policiais socorrem menino que se feriu com patinete e salvam vida do garoto, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 11/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h44 ) twitter

Policiais militares socorreram um menino de quatro anos que se feriu com um patinete e salvaram a vida do garoto, no bairro Marincek, Zona Norte de Ribeirão Preto. A criança foi atendida na UPA Norte e encaminhada para o Hospital das Clínicas para tratamento, após se desequilibrar e ter a garganta perfurada pelo brinquedo. Graças a este trabalho dos médicos dos policiais heróis, o menino não corre risco de morte.

