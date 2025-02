Policiais se infiltram em bloquinhos de São Paulo e prendem suspeitos de clonar cartões Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 17/02/2025 - 13h17 (Atualizado em 18/02/2025 - 01h13 ) twitter

Policiais se infiltraram nos blocos de pré-carnaval em São Paulo, disfarçados de foliões, para deter criminosos. Três homens e uma mulher foram presos por clonar dados de cartões via bluetooth. A mulher já era procurada pela Justiça. No ano passado, a polícia utilizou disfarces de Chapolin Colorado para capturar ladrões de celulares, com a apreensão de seis aparelhos.

