Policiais que não exigiram bafômetro de jovens após acidente com morte depõem nesta quarta (17) Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 17/07/2024 - 10h20 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ednaldo de Souza Mendes, motorista de aplicativo, morreu após ser atingido por um carro que invadiu a contramão em Guarulhos (SP). Os ocupantes do veículo estavam em um bar momentos antes, mas os policiais não realizaram o teste do bafômetro, apesar de encontrarem uma garrafa de uísque no carro. Hoje, os PMs envolvidos depõem sobre a omissão. Imagens mostram que o verdadeiro condutor era Gustavo Moreira Cardoso, de 19 anos, sem habilitação, e não Felipe Malheiro, de 21 anos, que inicialmente assumiu a culpa. O caso é investigado como homicídio com dolo eventual.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.