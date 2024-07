Alto contraste

As operações humanitárias no Rio Grande do Sul ainda estão acontecendo, mas os policiais do 11º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) voltaram nesta semana para Ribeirão Preto, após 15 dias de trabalhos no Sul. Ao todo, quatro policiais do Batalhão de Ribeirão Preto foram designados para as tarefas de ajuda.

*Reportagem exibida em 27/06/2024.

