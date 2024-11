Policiais derrubam portão de casa onde criminosos faziam festa #shorts #balançogeral Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 29/10/2024 - 07h00 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h28 ) twitter

Policiais de Sinop (MT) arrombam portão com viatura e surpreendem suspeitos que participavam de uma festa. As imagens foram registradas com ajuda de um drone. Os alvos da operação são suspeitos de fazer parte de uma quadrilha de tráfico de drogas, venda ilegal de armas e lavagem de dinheiro. #BalançoGeral

