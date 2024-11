Policiais da 9ª Região PMMG participam de curso intensivo de patrulhamento tático | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/11/2024 - 09h50 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h51 ) twitter

Militares de diversas cidades da Nona Região da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) estão participando do Curso de Policiamento Especializado, uma formação intensiva que inclui aulas teóricas e práticas, com foco no patrulhamento tático motorizado. O curso, que oferece 131 horas de atividades, visa capacitar as equipes para atuar em situações específicas que exigem maior especialização e preparação.

Os policiais de cidades como Araguari, Ituiutaba, Uberlândia e Uberaba são os principais beneficiados pela capacitação. Durante o treinamento, eles desenvolvem habilidades técnicas e táticas essenciais para o trabalho nas Unidades de Policiamento Especializado (UPE) da PMMG, que lidam com operações de alto risco e exigem grande preparo físico e psicológico.

A formação é voltada para a atuação em patrulhamentos táticos, dando aos militares a expertise necessária para lidar com situações mais complexas no dia a dia das ruas. Com a conclusão do curso, os policiais estarão aptos a integrar as equipes especializadas, elevando o nível de segurança nas cidades da região.

O curso não só aprimora as capacidades operacionais dos policiais, mas também reforça o compromisso da PMMG em manter a excelência nos serviços prestados à sociedade.

