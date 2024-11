Polícia vai investigar falha em carro de policiais que faziam segurança de delator do PCC Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 13/11/2024 - 10h59 (Atualizado em 14/11/2024 - 02h02 ) twitter

Oito policiais militares foram afastados das suas funções devido a investigações sobre o assassinato de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach no Aeroporto Internacional de São Paulo. A força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública iniciou as apurações após a morte do empresário na semana passada. Os policiais faziam parte da escolta particular dele e já eram investigados pela corregedoria há um mês. A polícia também vai investigar o defeito no veículo que transportava os seguranças no momento do crime.

