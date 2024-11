Polícia suspeita que caminhão que provocou acidente com time de remo estava acima da velocidade Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 22/10/2024 - 10h30 (Atualizado em 23/10/2024 - 01h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia suspeita que o motorista do caminhão que provocou acidente que matou nove pessoas, dentre as quais estavam integrantes de um time de remo de Pelotas (RS), estava acima da velocidade no momento do acidente na BR-376, em Guaratuba (PR). O condutor será ouvido quando receber alta de hospital em Joinville (SC). Caminhoneiros experientes destacaram a importância da manutenção constante dos freios para evitar acidentes graves. Especialistas explicam que problemas como falta de óleo ou mangueiras ressecadas podem comprometer o sistema de frenagem e causar instabilidade direcional.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.