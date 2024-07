Polícia segue em busca do suspeito de matar homem de 41 anos em Patos de Minas | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 18/07/2024 - 13h36 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h44 ) ‌



A comunidade do Bairro Jardim Esperança está em choque após um crime brutal que vitimou um homem de 41 anos na noite desta terça-feira (16). A vítima, ainda não identificada, foi morta a tiros na Rua Corumbá por volta das 22h20.

Testemunhas relataram ter ouvido diversos disparos, mas não presenciaram a ação dos criminosos. Quando saíram de suas casas para verificar o que estava acontecendo, a vítima já estava caída no chão sem vida. Segundo informações do SAMU, a equipe médica constatou pelo menos cinco perfurações de arma de fogo no corpo da vítima.

Moradores da região informaram que a vítima era conhecida por ter problemas com dependência química e que o crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas. A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para a realização da perícia criminal.

