Polícia Rodoviária Federal apreende drogas em ônibus com destino ao Rio de Janeiro
20/08/2024 - 09h51 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h59 )



Durante uma fiscalização de rotina em um ônibus que saiu de Caldas Novas, em Goiás, com destino final à capital do Rio de Janeiro, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam uma grande quantidade de drogas. A ação ocorreu na noite desta segunda-feira (19).

A suspeita, uma mulher de 22 anos, demonstrou nervosismo excessivo durante a abordagem dos policiais. Ao ser questionada sobre o motivo da viagem, a jovem não soube fornecer informações. Diante da atitude suspeita, os agentes realizaram uma busca em suas bagagens. Em uma mochila localizada acima de sua poltrona, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha, além de porções de crack e skunk.

A mulher confessou ter recebido a mochila com as drogas em Uberlândia e que a levaria até o Rio de Janeiro. Diante dos fatos, a jovem foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. As drogas foram apreendidas e serão encaminhadas para perícia. A mulher responderá pelo crime de tráfico de entorpecentes.

