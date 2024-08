Polícia resgata recém-nascida vendida pela mãe para tráfico de drogas Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 21/08/2024 - 11h42 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h48 ) ‌



A polícia realizou uma operação para resgatar uma recém-nascida que havia sido vendida pela própria mãe como pagamento de uma dívida com o tráfico de drogas em Manaus (AM). O planejamento da ação ocorreu antes do início das atividades policiais. A operação visava desmantelar um esquema criminoso relacionado ao tráfico de pessoas.

