Polícia procura quadrilha que atacou agências bancárias no litoral paulista Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 07/08/2024 - 12h57 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A polícia procura integrantes de uma quadrilha que destruiu duas agências bancárias em Cubatão, litoral de São Paulo, nesta terça-feira (6). Os criminosos trocaram tiros com a polícia e queimaram um carro para dificultar a ação dos agentes. A suspeita é que os integrantes da quadrilha tenham fugido por um rio que corta a cidade. As duas agências atacadas estão localizadas na mesma avenida e as explosões ocorreram quase simultaneamente.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.