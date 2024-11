Polícia procura motorista que matou passageiro de carro de aplicativo, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 12/11/2024 - 09h10 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h29 ) twitter

A Polícia Civil procura o motorista que atirou e matou o passageiro de um carro de aplicativo, durante uma briga de trânsito na madrugada desta segunda (11), no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto. Everton Gabriel da Silva, de 20 anos, foi atingido por um disparo nas costelas, no banco de trás do carro de aplicativo; ele foi socorrido à UPA Oeste, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o boletim de ocorrência, uma briga entre o motorista de aplicativo e um outro motorista teria resultado no homicídio.

*Reportagem exibida em 11/11/2024.

