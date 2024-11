Polícia prende um dos suspeitos de tentativa de homicídio no centro de Patos de Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/10/2024 - 09h43 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil de Patos de Minas identificou os suspeitos de uma tentativa de homicídio ocorrida no centro da cidade, na esquina das ruas Major Gote e Olegário Maciel, no dia 23 de setembro. O crime teria sido motivado por uma disputa judicial envolvendo uma valiosa propriedade rural. Durante o incidente, duas pessoas foram baleadas: uma foi atingida no tórax, enquanto a outra sofreu ferimentos nas pernas.

Após investigações, que contaram com o apoio da sociedade e colaboração da Polícia Militar, foi possível solicitar a prisão preventiva dos envolvidos. No entanto, a prisão foi adiada devido à legislação eleitoral, que impede prisões preventivas nesse período. Um dos suspeitos, de 22 anos, foi preso e encaminhado ao sistema prisional, permanecendo sob custódia da Justiça de Patos de Minas.

O delegado responsável pelo caso, Luís Mauro, informou que há indícios de que uma terceira pessoa possa estar envolvida no crime. Ele também detalhou que os suspeitos irão responder judicialmente pela tentativa de homicídio e outros crimes relacionados à disputa pela propriedade rural. A investigação continua em andamento para esclarecer todos os aspectos do caso.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=kh7QCR3YWAE

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=NQleeRkLmTk

👉 https://www.youtube.com/watch?v=8eS7QxFFG0A

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.