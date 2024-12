Polícia prende um dos líderes do tráfico do Aglomerado da Serra, em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 05/12/2024 - 16h38 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h33 ) twitter

Homem, apontado como líder do tráfico da Vila Pau Comeu, que fica dentro do Aglomerado da Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte, foi preso pela Polícia Militar. O homem é parceiro de outro criminoso da capital e tem relações com uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Os militares também apreenderam uma pistola. Ele era foragido da justiça e condenado há mais de 12 anos de prisão.

