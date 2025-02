Polícia prende suspeito de roubar relógio de Roberto Kalil e descobre esquema internacional Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 23/01/2025 - 13h02 (Atualizado em 24/01/2025 - 01h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um suspeito de integrar a quadrilha do Rolex foi preso pela Guarda Municipal em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Armado e pilotando uma moto roubada, ele é acusado de participar do assalto ao médico Roberto Kalil, em dezembro de 2023. A polícia investiga um complexo esquema de envio de relógios de luxo roubados, com destino ao mercado internacional.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.