Polícia prende suspeito de matar agente comunitária de saúde

A polícia prendeu o suspeito de matar uma servidora pública em Morro da Fumaça, crime que aconteceu há cerca de duas semanas e comoveu o sul de Santa Catarina. A repórter Rachel Schneider traz as informações ao vivo sobre a prisão do suspeito, detalhando como as investigações levaram à captura do indivíduo e quais serão os próximos passos do processo judicial. A vítima, uma agente comunitária de saúde, foi encontrada morta, gerando grande repercussão na comunidade. Saiba mais sobre o desenrolar desse caso que chocou a região.

