Polícia prende suspeito de mandar matar empresário na Zona Leste de Ribeirão Preto

A Polícia Civil prendeu nesta terça (12) um homem de 27 anos suspeito de ter participado do assassinato do empresário Ângelo Dandolo, em julho de 2023, no Jardim Anhanguera, Zona Leste de Ribeirão Preto. O criminoso foi encontrado na casa dele, no bairro São José, Zona Sul da cidade, onde a polícia também apreendeu armas, munições, dinheiro e celulares. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Ângelo e a mulher retornavam para um haras, quando o empresário - que é dono do lugar - foi abordado por dois homens em uma moto. A dupla atirou contra Ângelo e o disparo derrubou o empresário do cavalo; ele não resistiu aos ferimentos.

