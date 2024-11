Polícia prende suspeito com galão de gasolina no bairro Morumbi | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 15/10/2024 - 15h07 (Atualizado em 16/10/2024 - 02h05 ) twitter

A intensa fiscalização das polícias nas ruas de Uberlândia, em razão dos recentes ataques a ônibus, resultou na prisão de um homem de 48 anos na noite desta segunda-feira (14). O suspeito transportava um galão de gasolina, de forma irregular, em uma bicicleta no bairro Morumbi.

Ao ser abordado pela Polícia Militar (PM), na avenida Jerônimo José Alves, o homem apresentou versões diferentes para os militares.

Inicialmente, ele alegou que estava transportando o galão de gasolina para abastecer seu veículo, que estaria parado em uma via pública. Depois, ao ser questionado sobre a origem do combustível, mencionou que havia conseguido com um amigo na região das Chácaras Andorinhas, mas não conseguiu comprovar onde estava seu veículo.

