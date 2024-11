Polícia prende sócio de laboratório investigado pela infecção com HIV de pacientes transplantados Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 23/10/2024 - 17h39 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h25 ) twitter

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A polícia prendeu mais um sócio do laboratório investigado pela infecção com HIV de seis pacientes transplantados, no Rio de Janeiro. E ainda: Pesquisa revela que 83% das crianças e adolescentes que usam internet têm perfil nas redes sociais.

