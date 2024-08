Polícia prende quatro suspeitos de aplicar o golpe do bilhete premiado na Grande Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 15/08/2024 - 09h53 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h39 ) ‌



Na Grande Florianópolis, a Polícia conseguiu prender quatro indivíduos suspeitos de aplicar o golpe do bilhete premiado. Este esquema fraudulento, que enganava vítimas com a promessa de prêmios falsos, vinha afetando diversas pessoas na região. A repórter Daniela Ceccon traz todas as informações ao vivo sobre as prisões e os detalhes da operação policial que levou à captura dos suspeitos. A operação continua em andamento, e a polícia está investigando possíveis outras conexões com o esquema.

