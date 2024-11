Polícia prende pessoas ligadas ao laboratório responsável por transplante de órgãos contaminados Aclr|Do canal Record News no YouTube 14/10/2024 - 16h15 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h19 ) twitter

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, iniciou hoje uma operação que investiga o laboratório apontado como responsável pelo erro que provocou a infecção por HIV em seis pacientes transplantados. Quatro pessoas são investigadas e duas já foram presas, sendo um dos donos do laboratório e o também o responsável pelos laudos. Além disso, onze mandados de busca e apreensão são cumpridos. Para falar sobre o assunto, conversamos com a Dra. Raquel Stucchi, infectologista da Unicamp e membro da Comissão de Infecção em Transplantes da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos.

