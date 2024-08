Polícia prende oitavo e último acusado de participar do sequestro de Marcelinho Carioca Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 17/08/2024 - 12h48 (Atualizado em 18/08/2024 - 02h02 ) ‌



A Polícia Civil de São Paulo prendeu o oitavo e último suspeito envolvido no sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca. A detenção ocorreu na tarde desta sexta-feira (16) em Guarulhos (SP). O sequestro aconteceu em 16 de dezembro do ano passado e durou cerca de dois dias, com a liberação do ex-jogador ocorrendo no dia 18. Durante o cativeiro, foram realizadas transferências bancárias para os criminosos. Três integrantes da quadrilha foram presos no mesmo dia do sequestro por receberem essas transferências. Uma mulher que estava presente durante o cativeiro também foi presa em flagrante na época. Com a prisão deste oitavo suspeito, a Polícia Civil conclui o inquérito e enviará os documentos ao Poder Judiciário.

