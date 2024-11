Polícia prende mais dois suspeitos de matarem mulher em situação de rua em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 06/11/2024 - 10h31 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h50 ) twitter

A Polícia Civil prendeu outros dois homens supostamente envolvidos na morte de uma mulher em situação de rua, que foi agredida com pauladas, chutes e socos, e posteriormente jogada em uma ribanceira. O crime ocorreu no dia 23 de setembro, no bairro São Jorge Três, na região oeste de Belo Horizonte.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.