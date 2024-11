Polícia prende integrante do PCC suspeito de participar de plano para matar Sergio Moro Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 28/11/2024 - 12h33 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Apontado como um dos líderes do PCC na Baixada Santista, Ivo de Oliveira Nascimento, 42 anos, foi preso em uma chácara no litoral de São Paulo. há mais de 13 anos. A polícia recebeu uma denúncia sobre uma reunião do crime organizado no local. Durante a operação policial, alguns suspeitos conseguiram escapar. O homem monitorava a família do senador Sergio Moro e tinha planos para sequestrar e matar o ex-juiz.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.