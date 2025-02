Polícia prende integrante do PCC acusado de ser o mandante da morte do PM Luca Angerami Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 14/02/2025 - 20h23 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h01 ) twitter

Foi preso um integrante do PCC, procurado pela polícia, acusado de ser o mandante da morte do policial militar Luca Angerami. O corpo de Luca ficou desaparecido por mais de um mês no ano passado, até ser encontrado enterrado em uma área de mata em Santos, no litoral paulista. João Marcus, estava em casa.

