Polícia prende homem suspeito de matar a tiros passageiro de carro de aplicativo, em Ribeirão Preto
13/11/2024 - 09h00 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h30 )

A Polícia Militar prendeu no começo da tarde desta terça (12) David Alessandro da Silva, o homem suspeito de atirar e matar um passageiro de um carro de aplicativo, em Ribeirão Preto. Everton Gabriel da Silva, de 20 anos, foi atingido por um tiro que atravessou os vidros e o banco traseiro do carro, na madrugada desta segunda (11), no bairro Ipiranga. O corpo de Everton foi enterrado também nesta terça (12); o suspeito foi ouvido na delegacia e negou envolvimento na morte do jovem.

*Reportagem exibida em 12/11/2024. .

