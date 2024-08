Polícia prende homem que espancou e roubou namorada em Copacabana, no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 31/07/2024 - 11h47 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h36 ) ‌



A polícia do Rio de Janeiro prendeu João Phelippe de Souza Melo, de 40 anos, que teria espancado e roubado a própria namorada na casa dela, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Após a agressão, a médica Camila, de 44 anos, foi trancada no banheiro do apartamento e precisou ser resgatada por um porteiro, que arrombou a porta do imóvel. Imagens mostram João Phelippe deixando o local com uma mochila, onde teriam mais de R$ 40.000, entre dinheiro e joias.

