Polícia prende homem com 20kg de carne furtada em Patos de Minas | Cidade Alerta Minas

Em Patos de Minas, um homem de 23 anos foi preso após furtar cerca de 20 kg de carne de um supermercado localizado na esquina da Rua Agenor Maciel com a Rua Ana de Oliveira. O furto foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, que mostraram o suspeito colocando as peças suínas e bovinas em uma mochila e saindo do local sem pagar.

O gerente do supermercado acionou a Polícia Militar após perceber a ação através do sistema de monitoramento. A polícia, com apoio do Olho Vivo, iniciou buscas na região e encontrou o suspeito nas imediações do Mercado Municipal. Durante a abordagem, a mochila do homem foi revista e parte da carne foi recuperada. Ele confessou o furto, mas não revelou o paradeiro das peças restantes. Além da carne, foram encontradas na mochila duas toucas balaclava, comumente usadas para ocultar a identidade durante crimes. O homem, que já possui várias passagens pela polícia, foi levado à delegacia e poderá responder pelos crimes de furto.

