Polícia prende grupo especializado em furtos de celulares na Oktoberfest

A Polícia de Blumenau prendeu um grupo de criminosos especializados em furtos de celulares que fizeram acampamento durante a Oktoberfest. As detenções ocorreram após a intensificação do monitoramento no evento, onde diversas pessoas relataram ter seus aparelhos furtados. O repórter Moisés Stuker traz as informações ao vivo, detalhando a operação policial que foi investigada na prisão dos suspeitos e as medidas adotadas para garantir

