Polícia prende dupla suspeita de roubar e sequestrar casal, em Pontal
21/08/2024 - 11h10 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h22 )



A Polícia Civil de Sertãozinho prendeu nesta terça (20) mais dois autores de um sequestro de um casal ocorrido em junho, em Pontal. Dois homens, um de 27 anos e outro de 29, foram encontrados nas residências deles em São Carlos e estão sendo realizadas diligências em São Paulo para localização de outro autor do crime. O sequestro aconteceu no dia 3 de junho; as vítimas foram mantidas o tempo todo sob ameaça de arma de fogo e amarradas de Pontal até o ponto em que foram abandonadas na SP-215, em São Carlos.

*Reportagem exibida em 20/08/2024.

