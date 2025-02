Polícia prende duas mulheres e recupera 16 celulares em bloco de pré-carnaval em SP Aclr|Do canal Record News no YouTube 24/02/2025 - 20h05 (Atualizado em 25/02/2025 - 13h34 ) twitter

A polícia prendeu duas mulheres com 16 celulares furtados na Zona Sul da capital paulista. Os crimes aconteceram durante o bloco de pré-carnaval comandado pela cantora Luísa Sonza. as suspeitas foram encontradas depois de uma das vítimas conseguir rastrear a localização do aparelho celular e informar a polícia. Um levantamento da Secretaria da Segurança Pública aponta que ao menos 880 celulares foram furtados ou roubados durante o pré-carnaval no estado de São Paulo nesse final de semana. Para comentar sobre as ações da Polícia Militar no Carnaval, conversamos com o capitão Alexandre Guedes, porta-voz da Polícia Militar de São Paulo.

