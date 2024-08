Polícia prende 6º suspeito de atear fogo em vegetações no interior de SP Aclr|Do canal Record News no YouTube 27/08/2024 - 22h20 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h13 ) ‌



As queimadas que atingiram o interior do estado de São Paulo já provocaram prejuízo de R$ 1 bilhão na agropecuária, segundo estimativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.A Polícia Civil de São Paulo prendeu ontem (26), um homem de 44 anos por causar incêndio em vegetação na zona sul de São José do Rio Preto. A secretaria da Segurança Pública do Estado informou hoje que ele é o sexo suspeito detido no estado em menos de uma semana por ocorrências semelhantes. Conversamos com o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Henguel Ricardo Pereira.

