Polícia Militar usa drone e descobre pés de maconha em casa de Três Barras

Uma operação da Polícia Militar em Três Barras, no Planalto Norte catarinense, utilizou um drone para monitorar uma residência e descobriu um cultivo de pés de maconha no jardim da casa. A ação faz parte de uma série de operações de inteligência que buscam combater o tráfico e o cultivo de entorpecentes na região. Os responsáveis pela plantação foram detidos para prestar esclarecimentos, e as plantas foram apreendidas pelas autoridades. As investigações continuam para identificar possíveis conexões com outras atividades criminosas.

