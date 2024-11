Polícia Militar Rodoviária anuncia blitz programada em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 14/10/2024 - 08h50 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h42 ) twitter

A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina agora divulga os dias e horários das blitz que ocorrerão no estado, permitindo que os motoristas se preparem e não sejam pegos de surpresa. A iniciativa visa aumentar a segurança nas estradas e melhorar a fiscalização, garantindo que os condutores tenham conhecimento das ações policiais. Acompanhe as informações com a repórter Isabela Corrêa ao vivo para saber mais sobre as blitz programadas.

