Polícia militar realiza grande apreensão de maconha em Porto União
31/10/2024 - 15h14 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h43 )

Uma operação da polícia militar em Porto União culminou na apreensão de mais de 30 quilos de maconha, demonstrando o empenho das autoridades no combate ao tráfico de drogas na região. A equipe da Tribuna do Povo acompanhou a operação e traz detalhes sobre como a apreensão foi realizada e as implicações para a segurança local. Além disso, a reportagem aborda as estratégias adotadas pela polícia para desmantelar redes de tráfico na área.

