Polícia Militar detém novato do tráfico após dois meses de atividade
02/09/2024 - 15h17 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h50 )



Você sabe o que é o período de experiência em um trabalho? No tráfico de drogas, isso também acontece. Um indivíduo que trabalhava com uma facção há apenas dois meses foi detido pela Polícia Militar. Felipe Bambace traz todas as informações sobre a prisão e o contexto dessa operação que resultou na captura de um novo membro do tráfico. Acompanhe os detalhes na nossa reportagem.

