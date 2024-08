Polícia Militar de Joinville: detalhes sobre prisão de homem com cocaína Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 28/08/2024 - 15h11 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ontem, o repórter da Tribuna do Povo esteve no Batalhão da Polícia Militar para uma conversa com os agentes sobre a recente prisão de um homem com cocaína em Joinville. Durante a entrevista, foram abordados detalhes do caso e discutido o trabalho diário da PM no combate ao tráfico de drogas. Acompanhe esta reportagem para entender como a polícia atua no enfrentamento ao crime e garantir a segurança da comunidade.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.