Polícia Militar atende ocorrência de furto de gados em fazenda de Bela Vista do Toldo Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 14/11/2024 - 15h35 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Militar foi acionada para verificar uma situação de furto de gados em uma fazenda localizada no interior de Bela Vista do Toldo. O incidente está gerando preocupação entre os moradores da região, que temem novos casos semelhantes. No local, equipes da PM estão investigando o ocorrido e coletando informações para identificar os responsáveis pelo crime. Em breve, o repórter Leonardo Carriel traz mais detalhes sobre este caso e as ações das autoridades para resolver o incidente, além de abordar o impacto do furto para a comunidade rural.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.