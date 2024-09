Polícia Militar apreende 205 kg de maconha em operação na MGC-497 | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 02/09/2024 - 08h30 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h50 ) ‌



Um venezuelano foi internado em estado grave após fugir de uma abordagem policial na MGC-497, entre Campina Verde e Iturama, na manhã deste sábado (31). Durante uma operação de combate ao tráfico de drogas, a Polícia Militar deu ordem de parada ao motorista de um carro branco com placas de Uberlândia, mas ele desobedeceu e tentou escapar. A perseguição durou cerca de 10 quilômetros, até que o veículo colidiu de frente com um caminhão, causando um impacto tão forte que a estrutura dianteira do motor se desprendeu e ficou na pista.

Após o acidente, o motorista foi socorrido em estado grave e levado para um hospital em Uberaba. Ele foi identificado como um venezuelano que transportava 205 quilos de maconha no carro. A operação foi realizada com o apoio do Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar de Minas Gerais e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Uberlândia.

