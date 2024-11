Polícia Militar ambiental realiza fiscalização marítima na Baía Babitonga contra pesca ilegal Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 27/11/2024 - 15h19 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h46 ) twitter

A Polícia Militar Ambiental realizou uma fiscalização marítima na Baía Babitonga, abrangendo as cidades de Joinville, São Francisco do Sul e Itapoá, com foco no combate à pesca ilegal. A ação visa proteger os recursos naturais da região e garantir a preservação ambiental. Acompanhe os detalhes dessa operação que busca coibir práticas prejudiciais ao ecossistema local.

