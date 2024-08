Polícia já identificou 10 pessoas envolvidas em incêndios criminosos na região de Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 29/08/2024 - 09h00 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h32 ) ‌



O diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-3), que abrange 93 cidades da região de Ribeirão Preto, falou com exclusividade ao jornalismo da Record Interior SP sobre as investigações envolvendo os incêndios. Segundo o delegado Jorge Amaro Cury Neto, a Polícia Civil já identificou 10 pessoas ligadas às queimadas criminosas.

*Reportagem exibida em 28/08/2024.

